İstanbul Beyoğlu'nda bulunan göz hastanesi çalışanları ve çevredeki esnaf bugünlerde bir hayli endişeli. Nedeni ise yıllardır bölgede hizmet veren hastanenin, darbe girişimi sonrası kapatılan Gümüşsuyu Asker Hastanesi binasına taşınma söylentileri. Olası bir taşınmanın bölge ekonomisinin etkileyeceğini söyleyen esnaf, bu girişimden vazgeçilmesini istedi. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı'na yazılı önerge veren CHP Milletvekili Murat Bakan da askeri hastanelerin gerekliliğine dikkat çekerek, olası bir taşınmanın askeri hastane binasındaki tarihi yapıyı yok edeceğini savundu.

15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminin ardından yayımlanan Kanun Hükümünde Kararname'lerle pek çok değişikliğe gidildi.



Bu değişikliklerin en büyük etkisi şüphesiz askeri alanlarda yaşandı. Askeri liseler, Harp akademileri derken sıra askeri hastanelere kadar geldi.



Sağlık Bakanlığı'na devrin ardından askeri hastane binasına Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı polikilinkleri taşındı. Şuan 3 ayrı bölümde hizmet veren hastane yılbaşı gecesini kana bulayan gece kulübü saldırısında önemli hizmetler vermişti.



Ancak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katıldığı bir toplantıda askeri hastane binası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Taşınma gerekçesi, mevcut hastane binasının fiziki yapısının getersiz oluşu. Ancak, hastane çevresindeki esnafı bu şartların kapsamlı bir tadilatla giderebilineceğini savunuyor.



Bölgenin ekonomik yapısını çoğunlukla Beyoğlu Göz Hastanesi oluşturuyor: Hastane çevresinde bulunan çok sayıda eczane, optik, market ve lokanta sahibi olası bir taşınmadan dolayı endişeli.



Memuriyet nedeniyle kanalımza konuşmayan çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı da yer değişikliğinden dolayı rahatsız.



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da taşınma sürecini meclise taşıdı. Sağlık Bakanlığı'na yazılı soru önergesi veren CHP milletvekili, hastanenin taşınması durumunda 168 yıllık tarihi binanın yapısının değişceğini kaydetti.



Bakan, askeri hastanelerin yeninden açılmasını talep ederek, bu hastanelerin önemine de dikkat çekti.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN-HALİT YAĞCI

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