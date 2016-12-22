Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis kin kustu

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis’ten küstahça bir açıklama geldi. Rum lider, “Vatanımızı 1974’ten beridir kirleten işgal ordusundan kurtarmak için çabalıyoruz” dedi. Anastasiadis’in bu çirkin sözlerini değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Ankara Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, “Bu sözler bir itiraftır” dedi. Türk tarafının derhal müzakere masasını terk etmesi gerektiğini söyledi.

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Sözde barış havarisi Anastasiadis kin kustu. Kıbrıs’ta görev yapan Türk ordusuna arsızca “işgalci” dedi.



Kıbrıs’ta sözde çözüm ve barış için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile masaya oturan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis Türkiye nefretini bir kez daha ortaya koydu.



Sağ görüşlü Rumların gazetesi Simerini’ye konuşan Anastasiadis, müzakere masasında eksik etmediği gülücüklerini bu kez göstermedi.



Kıbrıs’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni işgalci olarak tanımlayan Rum lider, “Vatanımızı 1974’ten beridir kirleten işgal ordusundan kurtarmak için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.



Anastasiadis’in açıklamaları bununla da kalmadı. Kıbrıs’ta çözüm için garantörlüğün ortadan kalkması gerektiğini savunan Rum lider, “asker ve garantiler olursa çözüm imkansızdır” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eski Ankara Büyükelçisi Dr. Ahmet Zeki Bulunç, Anastasiadis’in açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.



Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Bulunç, Rumların amacının, Ada’daki Türk varlığını sona erdirmek olduğu görüşünde.



Bulunç ayrıca, Akıncı yönetimini bir kez daha uyardı, akıllarını başlarına toplamasını istedi.



HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: UĞUR MARANGOZ



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