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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 5 kilometrelik TIR kuyruğu

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 5 kilometrelik TIR kuyruğu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki, Türkiye'yi İran'a bağlayan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda kilometrelerce tır kuyruğu oluştu.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dinlenme tesislerinde beklemek zorunda kalan ve havaların normale dönmesiyle tekrar sınır kapısına hareket eden araçlardan dolayı çift şeritli 5 kilometrelik tır kuyruğu meydana geldi.

Öte yandan, hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgede kuyrukta bekleyen tır sürücüleri ihtiyaçlarını seyyar satıcılardan karşılıyor.
Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçişler çift yönlü devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tır kuyruğu #Gürbulak Sınır Kapısı #Doğubayazıt #ağrı
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