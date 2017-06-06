Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğünce açığa alınan ve Gürcistan'a kaçma girişimi sırasında Sarp Sınır Kapısı'nda yakalan polis memuru Musa Ö'nün mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, savcılık itiraz etti.
İtirazı görüşen Zile Sulh Ceza Mahkemesi, Musa Ö'nün tutuklanmasına karar verdi.
Tokat'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan polis memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.