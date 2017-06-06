Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa..."
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!

Gürcistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi polis tutuklandı

Tokat'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan polis memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Gürcistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi polis tutuklandı

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memuru, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğünce açığa alınan ve Gürcistan'a kaçma girişimi sırasında Sarp Sınır Kapısı'nda yakalan polis memuru Musa Ö'nün mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, savcılık itiraz etti.

İtirazı görüşen Zile Sulh Ceza Mahkemesi, Musa Ö'nün tutuklanmasına karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gürcistan #fetö #tokat #Fetullahçı Terör Örgütü
banner863
Önceki Haber
İstanbul'da öğretmenlere FETÖ operasyonu
Sonraki Haber
Diyarbakır Lice'de 18 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.