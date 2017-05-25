Gürcistan'daki FETÖ okullarından Özel Demirel Kolejinin yöneticisi Mustafa Emre Çabuk tutuklandı.

Gürcistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulun yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk'un tutuklandığı bildirildi.



Tiflis Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün başkent Tiflis'te gözaltına alınan, FETÖ'ye ait Gürcistan'daki Özel Demirel Koleji yöneticilerinden Mustafa Emre Çabuk, kaçma tehlikesi göz önünde bulundurularak tutuklandı.



Açıklamada, Türkiye'de FETÖ üyeliğinden aranan Çabuk'un, Türkiye ve Gürcistan arasındaki anlaşma gereği Türkiye'ye iadesi konusunda yapılan duruşmanın ilk oturumunda 3 ay hapis cezası aldığı bildirildi.



Ayrıca açıklamada, Çabuk hakkında Türkiye'nin Gürcistan'a sunduğu dilekçede, FETÖ'nün talimatıyla Gürcistan'daki Demirel Koleji'nin hisselerini satmak veya saklamaktan arandığı belirtilerek, "Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, Mustafa Emre Çabuk terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor." ifadesine yer verildi.



Bu arada, Çabuk'un Türkiye'ye iade edilmesi için işlemler başlatıldığı kaydedildi.



Çabuk, Türkiye ve Gürcistan arasındaki uluslararası anlaşma gereği, Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.



FETÖ'nün Gürcistan'daki okulları



FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen okullardan Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 öğretim yılı başında süresi biten lisansı Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezinin kararıyla yenilenmemişti.



Nisan ayında ise Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Batum'daki FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansını, tespit edilen eksiklikler nedeniyle iptal etmişti. Böylelikle ülkedeki FETÖ bağlantılı okul sayısı 7'den 5'e düşmüştü.



Ülkede 1993'den bu yana eğitim veren okulların, bünyesinde faaliyet gösterdiği Çağlar Eğitim Kurumlarının adının yakın zamanda "Özel Demirel Koleji Şirketi" olarak değiştirildiği biliniyor.

