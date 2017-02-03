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Kayyum atandı

Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyum atandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyum olarak atandı.

Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyum atandı

VAN'ın Gürpınar Kaymakam Osman Doğramacı, ilçe belediyesine kayyum olarak atandı.

Gürpınar Belediyesi'ne öğlen saatlerinde gelen polisler, DBP'li Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın izinde olması nedeniyle başkanlık görevine vekaleten bakan DBP'li meclis üyesi Tahirhan Oskay'a kayyum kararını tebliğ etti.

Gürpınar Belediyesine, İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı kayyum olarak atandı.

Belediye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, belediyeye giriş ve çıkışlarda kimlik kontrolü yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayyum #osman doğramacı #kaymakam #Gürpınar #van
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