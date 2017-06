Geçmişi Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan ancak sayıları bölgede 1980'li yıllarda görülen terör olayları nedeniyle her geçen yıl artan korucular, son alımlarla 55 bini bulurken yaş ortalamaları hayli gençleşti

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör ile mücadele emniyet ve jandarmanın yanında aktif görev alan güvenlik korucularının yaş ortalamasının 32'ye indiği bildirildi.

Geçmişi Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan ancak sayıları bölgede 1980'li yıllarda görülen terör olayları nedeniyle her geçen yıl artan korucuların sayısı son alımlarla birlikte 55 bini buldu.

Ülkenin zor günler geçirdiği dönemlerde jandarma ve emniyet ekipleriyle beraber yol uygulamasından arazi operasyonlarına kadar her an canları pahasına mücadele eden korucuların yaş profili de gençleşiyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korucuların meslek koşullarının her geçen gün iyileştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Yaşları 50'nin üzerine çıkan korucuların yerlerini yeni nesle bıraktığını ifade eden Sözen, "Hükümetimiz genç ve dinamik korucuların getirilmesi için kanun hükmünde kararnameyle bazı değişikliklere gitti. 45-50 yaş arası emeklilik işlemleri gönüllülük esasına dayandırıldı. 50 yaş ve üzeri korucularımızın emekliği ise zorunlu hale getirildi. Bu anlamda 18 bin 600 kişi korucu büyüğümüz emeklilik hakkına başvurdu, şu anda onların emeklilik işlemleri sonuçlandırıldı. Bunların yerine çocuklarının yerleştirilmesi için şu anda il ve ilçelerde bunlarla ilgili mülakatlar ve alım çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Devletin, vatanı için canı pahasına mücadele eden koruculara desteğini artırarak sürdürdüğünü vurgulayan Sözen, "Şu anda yeni korucularımızın alınmasıyla beraber korucularımızın yaş ortalaması 48'ten 32'ye iniyor. Yeni alımlarla beraber şu anda bizim sayımız 55 bine ulaşıyor." dedi.



"Güvenlik güçlerimizle beraberiz"

Şanlıurfa Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Mehmet Koyuncu da artan terör saldırıları nedeniyle son dönemde Türkiye'nin bin 700 şehit verdiğini hatırlattı.

Terörle mücadelede geri adım atılamayacağını vurgulayan Koyuncu, "Korucular olarak her zaman güvenlik güçlerimizle gerek yol uygulamalarında gerek operasyonlarda gerekse de menfez kontrollerinde beraberiz. Bizler asla para için bu yola girmemişiz. Terör örgütlerinin hepsini kastediyoruz. Biz onlarla mücadelemizi kanımızın son damlasına kadar yapacağız. Terör örgütleriyle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Viranşehir ilçesindeki Kırlık Karakolu'na bağlı olarak arazide görev alan koruculardan Halil Kiracı ise yaklaşık 3 ay önce korucu camiasına katıldığını söyledi.

Her şehit verdiklerinde çok üzüldüklerini ancak bu durumun mücadelede kararlılıklarını artırdığını anlatan Kiracı, "Biz her zaman buradayız arkadaşlarımız şehit olup gittiyse arkalarında biz varız. Şehitlik şerbetini içmeye daima hazırız, bekliyoruz. Severek yaptığımız için fazla zorluk çekmiyoruz, yaşanılan sıkıntıyı da umursamıyoruz. Komutanlarımız çok iyi sağ olsunlar eğitim, yol arama ve operasyon faaliyetlerinde her konu da destek oluyorlar. " diye konuştu.