Hain saldırıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık, ilk ihbarın 08.49'da geldiğini ifade ederken ilk ambulansın da olay yerine 08.56'da ulaştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:" Bugün Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısı ile ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezine ilk ihbar saat 08.49 gelmiştir. İlk ambulansımız olay yerine saat 08.56 da, 7 dakika içinde ulaşmıştır. Toplam 27 ambulans ve 2 UMKE ekibiyle 34 dakikada tüm yaralı gazilerimiz hastanelere ulaştırılmış ve tedavileri sağlanmıştır. Yüce Allah'tan yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize rahmet dileriz."
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