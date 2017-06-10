Bir evin bahçesine yapılan kazıda, bir makineli tüfek ile içerisinde 25 adet fişek bulunan mayon kutusu bulundu.

Hakkari'de bir evin bahçesine gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:



''İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Haziran 2017'de ilimiz Merkez Bağlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde yapılan aramada, gömülü vaziyette 1 biksi makineli tüfek, 1 mayon kutusu ve kutu içerisinde kullanıma hazır vaziyette 25 adet fişek ele geçirilmiştir."



Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.