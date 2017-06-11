İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Hakkari'de 4 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari'de 4 terörist teslim oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütünden kaçan ikisi kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünden kaçan iki terörist, 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı sınır birliklerine gelerek silahsız ve techisatsız olarak teslim oldu.

Ayrıca, 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin yaptıkları keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında da Hakurk terörist kampından kaçan iki kadın terörist tespit edildi. 

Bölgedeki Hacıbey Çayı'nı geçen teröristler, hudut birliği görevlilerince teslim alındı. 

Teröristlerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #terör #terörist #teslim #pkk #güvenlik
banner863
Önceki Haber
Sakarya'da göçerlerin 109 yıllık geleneksel yolculuğu başladı
Sonraki Haber
Yalova'da kaybolan 6 yaşındaki çocuğun ölü bulunması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.