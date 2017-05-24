Hakkari Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedi bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında önceden etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedi bulundu.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, iki kalaşnikof piyade tüfeği, iki kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 54 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir el bombası, bir sırt çantası, bir şemsiye ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 30 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi.



Şırnak Merkez'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, sekiz kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki el bombası ele geçirildi.



Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



