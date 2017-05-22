Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 22 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulundu. Bilgilere göre, Hakkari Merkez'de bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, bir kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 22 Mayıs 2017 tarihinde olan yurtiçi olaylara dair bazı bilgiler paylaştı.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda; iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi, tespit edilen bir sığınakta ve arazide gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 14 tüp, 605 KG amonyum nitrat, 10 litre motorin, 20 litre benzin, iki spiral aleti, çok miktarda kablo ile yaşam malzemesi ele geçirildi.



Şırnak Merkez'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir kalaşnikof piyade tüfeği, altı RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 746 piyade tüfeği fişeği ve üç kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.



Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında, toprağa gömülü halde 24 doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, 180 biksi makinalı tüfek fişeği, iki RPG-7 roketatar mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ve 50 KG gıda maddesi ele geçirildi.



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında tespit edilen bir mağarada, dört tüp, beş metre kablo ve 20 kg amonyum nitrat ile basma düzenekli olarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Ayrıca 260 KG gıda maddesi ele geçirildi.



Şırnak'ın Uludere ilçesinde de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir telsiz ele geçirildi.



Hakkari Merkez'de ise bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, bir kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.



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