Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. TSK tarafından yapılan bilgilendirmede "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsalındaki Avuş Tepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda saat 04.00 sıralarında teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.



Patlamada, 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.



Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bölgede operasyonlar sürüyor.



TSK'DAN AÇIKLAMA



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2017 tarihinde saat 04.20 sularında Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Avuş tepe bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettiği belirtildi.



Patlama sonucunda bir askerin şehit olduğu, iki askerin de yaralandığı aktarıldı.



Yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı vurgulandı.



TSK bilgilendirmesinde "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.



ulusalkanal.com.tr