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Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 6 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit, 6 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halindeki askeri araca terör örgütü PKK üyelerince roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #şehit #terör saldırısı #Hakkari
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