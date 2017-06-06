Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halindeki askeri araca terör örgütü PKK üyelerince roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.



Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.



