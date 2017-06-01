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Hakkari'de üs bölgesine taciz ateşi

Yüksekova ilçesinde üs bölgesine taciz ateşi açan teröristlerden biri etkisiz hale getirildi

Hakkari'de üs bölgesine taciz ateşi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesine taciz ateşinde bulunan teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hisar Dağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 29 Mayıs'ta taciz ateşi açıldı.

Saldırıyı erken fark eden güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle bir terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #Hakkâri Valiliği #terörist #Yüksekova
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