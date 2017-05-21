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Hakkari'deki operasyonda askerlere yıldırım isabet etti: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu

Hakkari'deki operasyonda askerlere yıldırım isabet etti: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda yıldırım düşmesi sonucu uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu
 
Şemdinli kırsalında PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Habeşli Jandarma Karakolu Koraytepe Üs Bölgesi'nden araziye çıkan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

Yıldırımın düştüğü bölgede bulunan askerlerden Elazığ nüfusuna kayıtlı uzman erbaş Enes Sakınç şehit oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Hakkari #operasyon #pkk #şehit
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