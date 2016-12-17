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Hakkari'deki terör operasyonu

Hakkari'de terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

Hakkari'deki terör operasyonu
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Aralık'ta merkeze bağlı Ağaçdibi köyünde operasyon düzenlendiği belirtildi. 

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 2 şüphelinin "adli kontrol uygulama tedbiri kararı" ile 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca salıverildiği kaydedildi.

AA

Kaynak: AA
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