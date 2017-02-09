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Hakkari haberleri - PKK'lı terörist Serbest Babat, 89 ecstact hapla yakalandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı. Yakalanan teröristin adının Serbest Babat olduğu, üzerinde de 89 adet 'Ecstacy' hap ele geçirildi.

Hakkari haberleri - PKK'lı terörist Serbest Babat, 89 ecstact hapla yakalandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı bir terörist yakalandı. Yakalanan teröristin adının Serbest Babat olduğu, üzerinde de 89 adet 'Ecstacy' hap ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı yapılan operasyon ve çalışmalar devam ederken, yol kontrolleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca İlçesi girişinde yapılan yol kontrollerinde ise PKK'lı terörist Serbest Babat'ın yakalandığı belirtildi. Terörist Babat'ın yapılan üst aramasında da 89 'Ecstacy' hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hapların terörist Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat'ta saldırı yapacak olan teröristlere götürüleceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bu arada, PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan gözaltına alınan Babat, çıkarıldığı Çukurca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, verdiği ifadesınde ise daha önce bulunduğu Yüksekova ilçesinde tanıştığı bir HDP yöneticisi tarafından örgütün kırsal alanına götürüldüğünü belirtti. Tutuklanan PKK'lı teröristin burada eğitim aldığını, yine aynı kişi tarafından eğitimi sonrası alınarak sözde şehir faaliyetleri için görevlendirildiğini, saldırı için de silah temini etme hazırlığındayken yakalandığını söylediği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #serbest babat #pkk #çukurca #Hakkari
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