Hakkari kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatında üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.



Çalışmalar kapsamında merkez Kavaklı köyü Armutlu mezrası kırsalına operasyon düzenlendiğine yer verilen açıklamada, "Tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan hava harekatı neticesinde en az 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.