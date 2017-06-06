Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari ve Bitlis kırsallarında düzenlenen hava destekli operasyon kapsamında dün, barınak, silah mevzisi ve silah deposunun bulunduğu bölücü terör örgütüne ait 8 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari ve Bitlis kırsallarına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.



5 Haziran 2017 tarihinde Hakkari ve Bitlis kırsallarında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 2 barınak, 1 muhabere sistemi ve 5 silah/malzeme deposundan oluşan 8 hedef Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından imha edildi.



TSK'nın aktardığı bilgilere göre, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.



MEYDANA GELEN YURTİÇİ OLAYLAR



Öte yandan TSK'dan 5 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen yurtiçi olaylara dair bilgilendirmede bulunuldu.



Bilgilere göre, Hakkari'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Şemdinli’de bir el yapımı patlayıcı, Yüksekova’da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki sığınak içerisinde 20 tüp, 30 pil, 100 metre elektrik kablosu, 500 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.



Şemdinli’de bir, Yüksekova’da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki el yapımı patlayıcıya dair fotoğraf ve video da paylaşıldı.



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ulusalkanal.com.tr

