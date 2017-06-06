Hakkarililer, ilçe statüsüne düşmemek için eylem yaptı. 40 derneğin katıldığı yürüyüşte "Hakkari İl Kalsın" afişleri taşındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Şırnak Cizre'ye, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek" açıklamasının yankıları sürüyor.Hakkarililer ilçe statüsüne düşmek istemiyor.40 dernek bir araya gelip eylem yaptı, seslerini duyurmaya çalıştı.Valilik Binası önünde Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep etti.Yürüyüşte Türk bayrakları ve "Hakkari İl Kalsın" afişleri taşındı.Hakkari 1936 yılında il olmuştu. Kayak merkezi, modern spor kompleksi, yapılacak organize sanayi bölgesi, sınır kapıları, madencilik ve hahayvancılık kentin gelişmesinde büyük rol oynadı.