İsrail Parlamentosu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısını nihai olarak onayladı. İkinci ve üçüncü oylamada kabul edilen yasaya Hamas ve Türkiye'den sert tepki geldi.

İsrail Parlamentosu Knesset, Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerindei inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıran yasa tasarısını nihai olarak onayladı.



Yasaya Hamas ve Türkiye'den tepkiler geldi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yasayı uluslararası hukuka aykırı ve kanun dışı olarak niteledi. Kasım, "Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin Knesset tarafından onaylanması, meşru değildir. Bu onay İsrail'in, Filistinlileri topraklarından kovmayı hedefleyen işgal ve sömürge politikalarını sürdürdüğünü teyit ediyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin tepkisi de Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüm zeminini tahrip ettiği vurgulandı. 23 Aralık 2016 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına rağmen İsrail'in ısrarla sürdürdüğü bu siyasetin asla kabul edilemez olduğu kaydedildi.



Öte yandan, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Saldırılarda 3 Filistinlinin yaralandığı ve çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.





ulusalkanal.com.tr

