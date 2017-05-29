Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne yapılan 107 bin 606 ihbarın 23 bin 176'sının gereksiz, 30 bin 941'in bilgi alma maksatlı çağrılardan oluştuğu belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 155 Polis İmdat Hattı'nda görevli bir personel günde ortalama 300 civarında çağrıyı değerlendiriyor.



Polis İmdat Hattı'na geçen sene 354 bin 329 ihbar yapıldı. Bunlardan 97 bin 652’si asayiş, 74 bin 934'ü trafik ile ilgiliyken 93 bin 939'u elektrik, su, doğalgaz kesintileri gibi başka kurumları ilgilendiren bilgi alma amaçlı aramalardan oluştu. 87 bin 804 aramanın ise "gereksiz" olduğu kaydedildi.



Bu yılın ilk 4 ayında ise 155 Polis İmdat Hattına 107 bin 606 çağrı geldi. Bunların 53 bin 489'unu "aslı olan", 30 bin 941'ini bilgi talebi içeren, 23 bin 176'sını ise gereksiz çağrılar oluşturdu. Gereksiz ihbarların çoğunun, 112 Acil Servis, itfaiye, belediye ve diğer kurumları ilgilendiren konuları kapsadığı tespit edildi.



"Bugün günlerden salı mı, çarşamba mı?"



"İmdat bey, emniyet müdürlüğünün M harfi yanmıyor", "Bizim burada cereyanlar kesik de sizin orada ışık yanık mı?", "Aracımın vergi borcunu ödedim il dışına satacağım, bana söylemek istediğiniz bir şey var mı?", "Ben şeker hastalığından hastanede yattım, yönetici 'Düğüne geldi' diyor, neden böyle diyor", "Televizyonlar çalışmıyor bir şey mi var?", "Rahatsız ettim bugün günlerden salı mı, çarşamba mı?", "İki arkadaş tartışıyoruz nezarethanede sigara içmek serbest mi?", "Yenikent Mahallesi'nde bir ay önce kaybettiğim eşeğimi bulunca '155'i ara' dediler", "Hava boşluğundan sesinden tanıyamadığım şahıslar 20 yıldır 'evini sat' diyor, evde radyo ve televizyon konuşuyor" ve "Oğlum okula gitmek istemiyor karakola şikayet etsem olur mu?" gibi gereksiz ihbarlar dikkati çekti.



Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gerçekten ihtiyacı olan ve 155'i arayan vatandaşların, gereksiz aramalarla hatlar meşgul edildiğinden ihbarlarını ulaştıramadığı için mağduriyet yaşadığını bildirdi.