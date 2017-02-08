Hapisteki FETÖ mensuplarına 'pembe oda' yasaklandı

FETÖ'den tutuklu olanlara, eşle özel görüşülen pembe oda kısıtlaması getirildi. Bu önlemin nedeni ise örgüt içi mesajlaşma riski olması. Çünkü pembe oda dinlenmiyor.

Örgüt içi mesajlaşma riski nedeniyle tutuklu FETÖ üyelerine eşle özel görüşülen pembe oda yasaklandı.



Cezaevlerinde, evli hükümlü ve tutukluların iyi halde eşleriyle özel görüşebildiği pembe oda uygulaması ilk kez kısıtlandı. Darbe girişimi sonrası FETÖ'den tutuklananlara eşleriyle kripto görüşme yapabilecekleri için pembe oda yasağı getirildi.



Hükümlü ve tutukluların eşleriyle görüşmeleri yasal olarak dinleniyor ancak özel kapsamdaki bu pembe oda içinde yapılan görüşmeler dinlenemiyor, kamerayla izlenemiyor. Bu nedenle örgüt içi olası haberleşmeye karşı FETÖ tutuklularının Pembe oda talepleri geri çevriliyor.



2014 yılında başlayan pembe oda için her gün binlerce mahkum başvuruyor. İzin çıkan mahkumlar 3 saatten 24 saate kadar eşleriyle özel görüşebiliyor.



ulusalkanal.com.tr