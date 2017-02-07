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Hasan Atilla Uğur'dan Devlet Bahçeli'ye cevap

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’da sorgulayan komutanlardan E. Albay Hasan Atilla Uğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün meclis gurubunda yaptığı konuşmaya yanıt verdi.

Hasan Atilla Uğur'dan Devlet Bahçeli'ye cevap

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’da sorgulayan komutanlardan E. Albay Hasan Atilla Uğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün meclis gurubunda yaptığı konuşmaya yanıt verdi.

Uğur'un Aydınlık'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Sayın Bahçelinin bugünkü konuşması son derece talihsiz, kışkırtmacı ve içi boş panik hali yansımasıdır. İkinci kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde CIA mensubu Michael Rubin ağzıyla yapılan bu konuşmanın hiçbir ciddiyeti yoktur. Emperyalizmle, mandacılarla, millicilerin büyük mücadelesinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve kahraman polisimize kayıtsız şartsız destek verenleri karalamaya çalışmak, Sayın Cumhurbaşkanı ve mevcut hükümete hedef gösterme gayretine girişmek tek kelimeyle aymazlıktır. Vatan Partisi Ahmet’in, Mehmet’in partisi değildir. Vatan Partisi milliyetçilerin, devrimcilerin, ülkücülerin, Atatürkçülerin kalesidir. Cumhuriyet değerlerinin ve Türk Milleti’nin güvencesidir. Cümle mandacıların iç ve dış güçleriyle Türk Milleti’ne saldırdığı böyle bir dönemde izler ülkücüsüyle, devrimcisiyle vatan mücadelesine canımız pahasına kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkenin beka sorunu partiler üzeridir. İç cephenin sağlamlaştırılması sürecinde özellikle siyasi yöneticilerin konuşmaları birleştirici ve ahlaki olmalıdır. Bu nedenle sayın Bahçeli’nin konuşmasını kınıyorum.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Hasan Atilla Uğur #devlet bahçeli #vatan partisi
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