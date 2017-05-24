Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Avukat Ceyhan Mumcu, Başkent Kulisi'nde
FETÖ ile mücadelenin yöntemi ve soruşturmalarda gelinen aşama.
Örgütün siyasi ayağı nerelere uzanıyor, kimler tarafından korunuyor?
15 Temmuz FETÖ kalkışmasının beyin takımı hakim karşısında.
Duruşma salonunda neler yaşanıyor?
KONUKLAR
Erdem Atay soruyor, Hasan Atilla Uğur ve Av. Ceyhan Mumcu yanıtlıyor.
Başkent Kulisi bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da
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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Avukat Ceyhan Mumcu, Başkent Kulisi'nde.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Avukat Ceyhan Mumcu, Başkent Kulisi'nde