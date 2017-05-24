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Hasan Atilla Uğur ve Ceyhan Mumcu, Başkent Kulisi'nde

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Avukat Ceyhan Mumcu, Başkent Kulisi'nde.

Hasan Atilla Uğur ve Ceyhan Mumcu, Başkent Kulisi'nde

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve Avukat Ceyhan Mumcu, Başkent Kulisi'nde
 
FETÖ ile mücadelenin yöntemi ve soruşturmalarda gelinen aşama.
 
Örgütün siyasi ayağı nerelere uzanıyor, kimler tarafından korunuyor?
 
15 Temmuz FETÖ kalkışmasının beyin takımı hakim karşısında.
 
Duruşma salonunda neler yaşanıyor?

KONUKLAR
 
Erdem Atay soruyor, Hasan Atilla Uğur ve Av. Ceyhan Mumcu yanıtlıyor.
 
Başkent Kulisi bugün 20.30'da Ulusal Kanal'da

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #15 temmuz #fetö #erdem atay #vatan partisi #Başkent Kulisi #ulusal kanal #ceyhan mumcu #Hasan Atilla Uğur
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