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Hasan Sevinç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Amanos Dağları'nda PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hasan Sevinç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hasan Sevinç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da şehit olan Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç, Malatya'da defnedildi.

Uzman Çavuş Hasan Sevinç, Amanos Dağları'nda PKK'lıların taş ocağına düzenlediği sabotaj sonrası bölgeye sevkedilmişti. Çıkan çatışmada yaralanan Sevinç, hastanede şehit olmuştu.

Şehidin naaşı bugün babaocağı Malatya'ya götürüldü. 

Yağan yağmura rağmen Şehir mezarlığındaki cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Hasan Sevinç'in Türk Bayrağına sarılı tabutu garnizon şehitliğinde toprağa verildi. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #amanos dağları
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