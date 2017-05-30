Konya'da özel bir hastane iflas etti. Hastanenin doktorları 5 milyon 600 bin liraya satışa çıkarıldı. Türk Tabipleri Birliği olay tepki gösterdi.

Satılık doktor olur mu demeyin. Çünkü Konya'da iflas eden özel bir hastanenin "doktor kadrosu" satılığa çıkarıldı.



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Konya 8’inci İcra Dairesi Müdürlüğü, icradan hastane ruhsatı ve doktor kadrolarını satıyor. Hastanenin tüm doktarları için biçilen fiyat ise 5 milyon 600 bin lira.



Doktor kadrolarının değerleri uzmanlık alanlarına göre değişiyor. Örneğin kadın hastalıkları ve doğum, kulak burun boğaz uzmanlıkları 500 bin lirayken, mikrobiyoloji 50 bin lira.



Şehrin özel hastane kotasına dahil olan doktor kadrosu arasında en değerlisi 1 milyon lirayla göz hekimliği.



İcra dairesi müdürlüğü ilanına göre, 15 branştan toplam 20 doktor kadrosu satışta.



Türk Tabipleri Birliği ise bu duruma tepkili. Genel Sekreteri Doktor Sezai Berber, doktor kadrolarının "taksi plakası" gibi satılmasının mesleklerine saygısızlık olduğunu söyledi.





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