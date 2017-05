"İnsan gücü ve yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın en etkin, caydırıcı ve saygın silahlı kuvvetlerinden biri haline gelen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son dönemde hız kazanan başarılı operasyonlarla ülke savunmasındaki gücünü, azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "İnsan gücü ve yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın en etkin, caydırıcı ve saygın silahlı kuvvetlerinden biri haline gelen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son dönemde hız kazanan başarılı operasyonlarla ülke savunmasındaki gücünü, azim ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akar, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gurur kaynaklarından Hava Kuvvetlerinin 1 Haziran 1911'de şanlı yürüyüşüne başladığını anımsatan Akar, "Bugün bir asrı aşan tarihini, elde ettiği üstün başarılarla perçinleyerek ülkemizin göklerdeki gücü, başarısı ve yüksek idealinin çelikleşmiş timsali haline gelen hava kuvvetlerimizin 106'ncı kuruluş yıl dönümünü, coşku ve gurur içinde kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hava Kuvvetlerinin ilk Türk pilotu Yüzbaşı Mehmet Fesa Evrensev'in İstanbul semalarındaki uçuşuyla göreve başladığını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Askeri havacılık alanındaki ilerleyiş ve başarılarıyla yüzümüzü ağartan Türk Hava Kuvvetleri, modern teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı kuvvet yapısı, gece ve gündüz her türlü hava ve iklim şartında harekat yapabilme kabiliyeti, üstün niteliklere sahip personeliyle aziz milletimizin çelikten kanatları ve göklerdeki gururu olmaya devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada değişim ve dönüşümün hızlandığı, tehdit ve risklerin öngörülemez biçimde arttığı kaçınılmaz bir gerçektir.

Özellikle sınırlarımızın yanı başındaki ve ülkemizin yakın çevresindeki güvenlik ortamı da dikkate alındığında, güçlü bir silahlı kuvvetleri oluşturmanın temel unsurlarından biri, gelişmiş hava, uzay ve bilgi gücüyle donanmış bir hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Hava Kuvvetlerimiz, genişleyen ve karmaşık bir hal alan muharebe sahasının ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yürüttüğümüz modernizasyon çalışmaları neticesinde, son derece ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bu kapsamda, ulusal çıkarlarımızın gereği olarak sınır içi-sınır ötesi her yerde, kesintisiz olarak müstakil, müşterek ve birleşik harekat icra edecek ve bütün tehditlere karşı bölgesinde caydırıcılığı sağlayacak, başta yerli ve milli kazanımlar olmak üzere her türlü imkan ve kabiliyetle donanmış olarak daima harbe hazır ve milletinin emrindedir."



Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadele

Orgeneral Akar, mesajında ifadelerine yer verdi:

"Ülkemizin hava sahasının güvenliği ve gökyüzü sınırlarımızın korunması başta olmak üzere son dönemde Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadelede, diğer kuvvetlerimizle uyum ve koordinasyon içinde, gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde gerçekleştirilen hava harekatlarında çok önemli başarılar kazanılmıştır. Bu başarıların elde edilmesinde ve göğsümüzü kabartan sonuçlara ulaşılmasında, mesai mefhumu gözetmeksizin ciddiyet, samimiyet ve üstün bir çaba içerisinde çalışan Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline içtenlikle teşekkür ediyorum.

Kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü vesilesiyle ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Hava Kuvvetleri şehitleri ve gazileri başta olmak üzere bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum."