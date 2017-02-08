Hayır diyenleri 'hain' ve 'katil' ilan eden imam için karar verildi

Camide, referandumda hayır oyu verecekleri hain hatta katil olmakla itham eden imam hakkında soruşturma başlatıldı. Olay sonrası hemen emekliliğini isteyen imam Güleç "Görev başındayken işlediği suçtan dolayı" soruşturulacak. Bu arada sosyal medyada topluca evet diyen imamlar hakkında da Diyanetten açıklama geldi. "O cübbeli ve sarıklıların Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur" denildi.

Dini siyasete alet etti...



Camii'de provokasyona yaptı...



İstanbul Ümraniye'deki Modoko Camisi İmamı Hüseyin Güleç'e tepkiler giderek artıyor.



Cuma namazında cemaate referandumda 'Evet' oyu kullanmaları çağrısı yapan, hayır diyenleri ise hainlik hatta katil olmakla itham eden imam hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.



Olay sonrası hemen emekliliğini isteyen imam Güleç, görev başındayken işlediği suçtan dolayı soruşturulacak.



Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Hürriyet'e yaptığı açıklamada 'Kalpler arasında ayrımcılığa yol açabilecek bir tek kelimenin, cümlenin dahi hutbe, vaaz, cami, minber ve kürsülere asla taşınmaması gerektiğini' ifade etti



"Vaaz ve hutbelerde, ima ile dahi olsa kimsenin ötekileştirilemeyeceğini, minber ve kürsülerin meşrepçilik fitnesine asla alet edilemeyeceğini" vurgulayan Görmez "Dinin hiçbir siyasi ideolojinin parçası olamayacağını" söyledi.



Diyanet İşleri'nden bir açıklama da imam olduğu ileri sürülen ve topluca referandumda evet oyu vereceklerini açıklayan kişilerle ilgili geldi.



Twitter'dan yapılan açıklamada "Referandumda evet diyen cübbeli ve sarıklı kişilerin Başkanlığımızla bir ilgisi yoktur" denildi.



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