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'Hayır' diyenleri 'teröre destek vermek'le suçladı

Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katıldı. 'Hayır' diyenleri PKK'lı ve FETÖ'cü olmakla suçladı.

'Hayır' diyenleri 'teröre destek vermek'le suçladı

Nisan ayında yapılacak başkanlık odaklı anayasa refaranduma ilişkin tepkilere böyle yanıt verdi Başbakan Binali Yıldırım. Hedefinde CHP'nin anayasa refarandumuyla ilgili tutumu vardı.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesinin açılışında konuştu Yıldırım. Vatandaştan refarumda "evet" oyu vermesini istedi.

Başbakan, anayasa değişikliği için hayır oyu kullanacakları ise FETÖ'cü ve bölücü ilan etti.

Yıldırım, "Neden evet diyoruz? PKK hayır diyor, onun için biz evet diyoruz. FETÖ hayır diyor, onun için evet diyoruz. HDP hayır diyor, onun için evet diyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, "Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe evet diyen FETÖ'ye evet diyenlere bu millet Nisan'da referandumda dersini verecek.
Bölücülerden de, FETÖ'cülerden de, vesayetçilerden de evet mührünü vurarak hesabını soracaklardır." diye konuştu.
 

Etiketler; #Başbakan Yıldırım #kemal kılıçdaroğlu #referandum
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haci - 4 saat önce
niye pkk hayir diyor la milleti kandiriyorsun apo demedimi tayyib beyin baskanligini desdekleriz??
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