HDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ala'ya 95 yıla kadar hapis istemi

HDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ala'nın silahlı terör örgütü kurma, yönetme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 95 yıla kadar hapsi istendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanırken, Ala 4 ay önce tutuklanmıştı.

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