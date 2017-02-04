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HDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ala'ya 95 yıla kadar hapis istemi

HDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ala'nın silahlı terör örgütü kurma, yönetme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 95 yıla kadar hapsi istendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanırken, Ala 4 ay önce tutuklanmıştı.

HDP Batman eski Milletvekili Ayla Akat Ala'ya 95 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 4 ay önce yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Batman eski milletvekili Ayla Akat Ata hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Kabul edilen iddianamede Ayla Akat Ata'nın silahlı terör örgütü kurma, yönetme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 30 yıldan 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Etiketler; #hdp #batman #ayla akat ala #hapis
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