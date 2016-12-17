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HDP İlçe Başkanlığına yanıcı madde ve molotofkokteyli atıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde HDP İlçe Başkanlığına yapılan saldırı nedeniyle iki kişi hafif şekilde yaralandı.

HDP İlçe Başkanlığına yanıcı madde ve molotofkokteyli atıldı

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü'ndeki bir iş merkezinin üçüncü katında bulunan HDP İlçe Başkanlığına gelen yüzleri maskeli 4 kişi, ofise yanıcı madde ve molotofkokteyli attı. 

Mutfaktaki tüpün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Bu arada, Kartal HDP ilçe binası önünde yaşanan gerginlik sonrası binanın camları kırılırken polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. AA

Etiketler; #beylikdüzü patlama #patlama #beylikdüzü #istanbul
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