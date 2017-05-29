TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyasını görüşmek üzere 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuldu.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyasını görüşmek üzere 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuldu.

Karma Komisyon, Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Toplantıda, HDP'li Öztürk'ün 2016 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında 5'er birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle, Anayasa'nın 84. ve TBMM İçtüzüğü'nün 138. maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için komisyona havale edilen Başkanlık Divanı kararı ile Başkanlık Tezkeresi görüşüldü.

Şentop, toplantıyı açtıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu konu Karma Komisyon gündemine ilk defa gelmiyor, daha önce 1998 yılında Karma Komisyon bu konuya dahil oldu, bunun uygulaması var." dedi.



"Milletvekillerinin çalışmalara katılması temel kural"

Milletvekillerinin komisyon ve Genel Kurul çalışmalarına katılmalarının Parlamentonun temel kurallarından birisi olduğunu belirten Şentop, "Milletvekillerinin izinli sayılacağı haller, İçtüzük ve Başkanlık Divanı kararlarıyla belirtilmiştir. Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin sona ermesi Türk parlamento tarihinde sık rastlanan durum değildir." diye konuştu.

Şentop, bu konunun Anayasa'nın 84. maddesi ve TBMM İçtüzüğü'nün 138. maddelerinde düzenlendiğini söyledi.

Anayasa'nın 84. maddesinin 4. fıkrasında, "Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir" hükmünün yer aldığını belirten Şentop, İçtüzük'ün 138. maddesinde şunların ifade edildiğini dile getirdi:

"Bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edilir ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderilir. Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasındaki hükümlere göre durumu inceler ve raporunu hazırlar.

Bu raporu görüşen Genel Kurul devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verirse, üyeliği düşer. Üyeliğinin düşmesi istenen milletvekili isterse Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendisini savunur veya bir üyeye savundurur. Son söz herhalde savunmanındır. Oylama, Karma Komisyon raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından itibaren 24 saat geçmeden yapılamaz. Bir yasama yılı içinde izinsiz veya özürsüz olarak toplam 45 birleşimden fazla yok sayılan milletvekilinin yolluklarının üç aylığı kesilir."

Mustafa Şentop, İçtüzük'ün 151. maddesinde, "Genel Kurulda veya komisyonlarda yapılan yoklama veya açık oylamalarda özürsüz veya izinsiz olarak bulunmayan milletvekili o birleşimde yok sayılır. Başkan yazıyla başvuran bir milletvekiline 10 günü aşmamak üzere izin verebilir. Daha uzun süreli izinler için, Başkanlık Divanının sunuşlar arasında yer alacak teklifi üzerine, Genel Kurul, görüşmesiz ve işaretle oylama suretiyle karar verir." denildiğini kaydetti.

Şentop, İçtüzük'ün 152. maddesinde de "Başkanlık Divanı, milletvekillerinin Genel Kurul veya komisyon çalışmalarına katılmadığı günleri gösterir bir cetvel düzenleyerek bu cetvelin ilgili üyelere ait kısımlarını özel surette kendilerine gönderir. Cetvele itirazı olan milletvekili aldığından başlayarak 7 gün içinde yazı ile itiraz edebilir. Başkanlık Divanı itirazı inceler, gerekiyorsa ilgili üyeden bilgi ve belge ister, bundan sonra varacağı sonuca göre devamsızlık cetveli yayımlar. Devamsızlık cetveli bir yasama yılı içinde en az üç defa yayımlanır." hükmünün yer aldığını ifade etti.



"Genel Kurulda salt çoğunlukla karar veriliyor"

Buna göre, Meclis çalışmalarına izinsiz, özürsüz olarak bir ay içerisinde 5 birleşim katılmayan milletvekilinin vekilliğinin düşmesine durumun Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verilebileceğini belirten Şentop, bu durumda uygulanacak usulün, İçtüzük'ün 138. maddesinde belirlendiğini bildirdi.

Daha sonra, kura ile Hazırlık Komisyonu belirlendi.

Komisyonda, AKP Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar yer aldı.