Muhalefet ve üreticilerin itiraz ettiği sanayi ve üretimin desteklenmesi tasarısı bu hafta Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Zeytin sahalarının yatırıma açılmasını düzenleyen tasarıyla, bir Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu oluşturulacak. Kurul, yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirecek, zeytinlik sahalarının kullanılmasına yönelik incelemeler yapacak.

Meclis Genel Kurulu, geçen hafta Sanayi Komisyonunda 3 gün boyunca tartışma yaratan sanayi ve üretimin desteklenmesi tasarısı için mesai yapacak.



Muhalefet ve zeytin üreticinin itiraz ettiği tasarı 6 Haziran Salı Günü saat 15'te açılacak Genel Kurul oturumunda görüşülecek. Zeytin sahalarının yatırıma açılmasını düzenleyen tasarıyla, 11 üyeli Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu oluşturulacak.



Kurul, yatırım taleplerine ilişkin görüş bildirecek, zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına yönelik inceleme yapacak.



Tasarıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verebilecek, bu yetki gerektiğinde valiliklere devredebilecek.



Meclis'in diğer bir gündemi ise PKK'nın siyasal uzantısı HDP'li bazı isimlerin vekillerinin düşürülmesi.



Bu kapsamda 7 Haziran'da, Karma Komisyona bağlı olarak kurulacak Hazırlık Komisyonunda HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi ele alınacak.



HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesi için bir Hazırlık Komisyonu oluşturulacak.





ulusalkanal.com.tr