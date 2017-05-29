Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılan, savcılıkça tahliyesine itirazdan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Siirt Milletvekili Konca, Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltın alınan Konca tutuklandı. HDP Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakıldıktan sonra savcılıkça tahliyesine itirazda bulunularak hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da gözaltına alındı.



Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 3 Mayıs'ta görülen duruşmada tahliye edilmesine savcılığın itirazda bulunmasının ardından itirazı değerlendiren üst mahkeme Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi.



TUTUKLANDI



Batman Havalimanı'nda gözaltına alınan Konca, adliyeye götürüldü. Gözaltına alınan Konca tutuklandı.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanan Konca, mahkeme tarafından hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.



YAKALAMA KARARI



HDP'li Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında yakalama kararı bulunuyor.



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