AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

HDP milletvekili Besime Konca tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılan, savcılıkça tahliyesine itirazdan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Siirt Milletvekili Konca, Batman Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltın alınan Konca tutuklandı. HDP Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

HDP milletvekili Besime Konca tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakıldıktan sonra savcılıkça tahliyesine itirazda bulunularak hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, Batman'da gözaltına alındı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 3 Mayıs'ta görülen duruşmada tahliye edilmesine savcılığın itirazda bulunmasının ardından itirazı değerlendiren üst mahkeme Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi. 

TUTUKLANDI

Batman Havalimanı'nda gözaltına alınan Konca, adliyeye götürüldü. Gözaltına alınan Konca tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanan Konca, mahkeme tarafından hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.

YAKALAMA KARARI

HDP'li Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında yakalama kararı bulunuyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hdp #besime konca #milletvekili #gözaltı
banner863
Önceki Haber
“Önemli olan kendimi geliştirmem“
Sonraki Haber
BMW fabrikalarında üretim durdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mete - 11 saat önce
Bu güzellikte bi bayan tutuklanır mı yahu? Şu yüz güzelliğine insam bakıp tutuklamaz yahu... Pesss :)))
Yanıtla Beğenme(0)