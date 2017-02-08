Facebook'tan yeni uygulama
Facebook'tan yeni uygulama
Gözaltına alındı
Gözaltına alındı
Ortaköy saldırısında yeni gelişme
Ortaköy saldırısında yeni gelişme
Cumhurbaşkanlığından önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığından önemli açıklama

HDP Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı

HDP Milletvekili Leyla Zana da gözaltına alındı.

HDP Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için "zorla getirme" kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Zana'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #hdp #diyarbakır #leyla zana
banner863
Önceki Haber
İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi | Son dakika haberleri
Sonraki Haber
Cam filmine kesilen ceza iptal oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.