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HDP Sözcüsü Baydemir hakkında 'yakalama' kararı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında, yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan HDP Milletvekili Besime Konca’nın tekrar tutuklanması ile birlikte tutuklu HDP'lilerin sayısı 11’e yükseldi.

HDP Sözcüsü Baydemir hakkında 'yakalama' kararı

HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın, Baydemir’in Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle çıkarıldığı belirtildi.

Bu arada HDP Milletvekili Besime Konca’nın dün tekrar tutuklanması ile birlikte tutuklu HDP milletvekillerinin sayısı 11’e yükseldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil, partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Muş Milletvekili Burcu Çelik, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklu bulunuyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #hdp #şanlıurfa #osman baydemir
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