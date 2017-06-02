HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, hakkında açılan davada 4. Asliye Ceza Mahkemesinde verdiği ifadenin ardından adliyeden ayrıldı.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, hakkında "Kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada, çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda mahkemede ifade verdi.



Baydemir, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti.



Savunmasının ardından Baydemir, adliyeden ayrıldı.







İstenen ceza



İddianamede, HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in "kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 9 aydan, 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.