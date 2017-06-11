HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, kent girişindeki kontrol noktasında eşinin içinde olduğu aracının aranmak istenmesine tepki gösterdi. Eşinin telefon etmesiyle kontrol noktasına giden HDP'li vekil, görevli astsubayı itekledi.

HDP Milletvekili Alican Önlü, eşinin aracını kontrol noktasında durduran jandarma ile tartıştı.



Olay Tunceli kent girişindeki kontrol noktasında yaşandı. Eşi Hayriye Önlü'nün kullandığı otomobilin, rutin aramalara takıldığını öğrenen HDP'li Önlü, hızla olay yerine gitti görevli astsubay ile tartışmaya başladı.



Jandarmayı FETÖ'cü olmakla suçlayan HDP'li Önlü "Bu bayrak için ölürüm senin için ölmem" diyen görevli astsubayı sinirlenerek itti.



ulusalkanal.com.tr