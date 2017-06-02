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Helikopter neden düştü? Emekli Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Ulusal Kanal’a konuştu

Şırnak'ta yaşanan üzücü kaza "Helikopter neden düştü?" tartışmasına neden oldu. Tartışmaların başında ise "Helikopterde uyarı sistemi var mı yok muydu?" ve "Neden alçaktan uçuyordu?" soruları geliyor. İşte bu sorulara emekli kara pilot yüzbaşı Murat Eren'in verdiği yanıtlar.

Helikopter neden düştü? Emekli Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, Ulusal Kanal’a konuştu

Şırnak'ta yaşanan helikopter kazası tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Herkes "AS 352 Cougar tipi helikopter neden düştü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Şırnak'ta yaşanan kaza ile ilgili teknik incelemeler devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı, helikopterin gece şartlarında yüksek gerilim hattına takılıp düştüğünü açıkladı. Bu açıklama "Helikopterde engel tanıma sistemi neden yoktu?" ve "Pilot neden emniyetli irtifaya yükselmeden düz uçuşa geçti?" sorularına neden oldu.

Peki, helikopter neden alçaktan uçuyordu? Bu sorunun yanıtı ise Amerika'nın terör örgütü PKK'ya verdiği füzeler ve uçaksavar tehdidi. 

Uzun yıllar boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda helikopter pilotluğu ve pilot eğitmenliği yapan emekli Yüzbaşı Murat Eren, helikopterlerde engel tanıma sistemi olmadığını söyledi ancak helikopterdeki pilotların bölgeyi çok iyi bilen tercübeli pilotlar olduğunu belirtti.

Yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopter kazalarında son kazayla birlikte 50 askerimiz şehit oldu. Karada çıplak gözle görülebilen ancak özellikle alçak uçuşlarda havada çok zor fark edilen yüksek gerilim telleri, helikopterler için büyük tehdit.

Haber: Gökhan Çelik
Kamera: Bülent Ünal
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şırnak #helikopter #pilot #türkiye
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