LYS 'sosyal bilimler' sınavının sona ermesinin ardından öğrenciler bazı soruların cevaplarını merak etti. ​Bunlardan biride Heraldik kelimesinin ne anlama geldiği oldu. Peki 'heraldik' nedir, ne anlama gelir?

LYS 'sosyal bilimler' sınavının sona ermesinin ardından öğrenciler bazı soruların cevaplarını merak etti.



Bunlardan biride Heraldik kelimesinin ne anlama geldiği oldu. Peki 'heraldik' nedir, ne anlama gelir?



Arma bilimi, mühür bilimi veya heraldik, eski devirlerden günümüze kadar toplumlarda kullanılan arma, bayrak, mühür, özel işaret ve unvanları inceleyen bilim dalıdır.



Arma, bayrak, mühür ve unvan bazı meselelerin aydınlatılmasında tarihçiye yardımcı olmasından dolayı tarihin yardımcı bilimlerinden biri olarak sayılmaktır.



ulusalkanal.com.tr