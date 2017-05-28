Hindistan Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği Başkanı Joseph: "Antalya'yı sadece bir destinasyon olarak görmüyoruz, büyük bir iş birliğinin başlangıç yeri görüyoruz"

Hindistan'ın Etkinlik ve Eğlence Yönetimi Birliği (EEMA) Başkanı Sabbas Joseph, Antalya'yı sadece destinasyon olarak görmediklerini, büyük bir iş birliğinin başlangıç yeri kabul ettiklerini belirterek, "Antalya, benzersiz bir destinasyon. Bunu bir yolculuk olarak görüyorum. Bu yolculuğu beraber yapacağız, heyecan verici olacak. Yakın gelecekte bu potansiyeli herkes görecek. Bütün müşterilerimize de tanıtmış olacağız." dedi.



Hindistan, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den Hint düğünü ve MICE sektörünün (toplantı, teşvik gezisi, kongre, sergi) temsilcileri, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Rixos Premium Otel'de yarın başlayacak "Inventum Global Workshop" etkinliğinde buluşacak.



Inventum Global Mice Turizm Şirketi yöneticisi Bünyat Özpak, Inventum Global ile EEMA iş birliğindeki etkinlik öncesi otelde düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'dan 100'ün üzerinde premium düğün acentesi ile Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan acentelerinin katılımı beklenen programı, "daha önce yapılmamış, hedefe yönelik bir organizasyon" olarak nitelendirdi.



Türkiye'nin söz konusu sektörden daha fazla pay almasını hedeflediklerini vurgulayan Özpak, yurt dışında yapılan Hint düğünlerinin bütçesinin milyar dolarları bulabildiğine dikkati çekti. Özpak, şöyle devam etti:



"Bu pastadan en çok payı Tayland, Endonezya, Mauritius gibi ülkeler alıyor. Çünkü Hindistan insanı bu ülkeleri çok iyi tanıyor. Özellikle Tayland, bu konuda bir numara. Bizim tek sorunumuz, tanıtım eksikliği. Ülkemizi tanımıyorlar. Biz de bu tür faaliyetlerle bu tanıtım eksikliğini gidermek istiyoruz. Türkiye'yi en kısa zamanda Tayland'ın yerine bir numaralı ülke haline getirmek istiyoruz."



"Farklı deneyimler yaşamak istiyoruz"



EEMA Başkanı Sabbas Joseph ise birliğin yaklaşık 500 organizasyon acentesini bünyesinde barındırdığını bildirdi. Türkiye'ye yıllardır çeşitli geziler düzenlediklerini belirten Joseph, "Biz bu liderler buluşması, bu organizasyon için Antalya'yı tercih ettik ve bugün burada Hindistan'ın en büyük organizasyon ve iletişim şirketleri buluşuyor. Farklı deneyimler yaşamak istiyoruz. Bölgedeki otelleri, Antalya'nın kültürel ve tarihi yerlerini de gezeceğiz. Antalya'yı sadece bir destinasyon olarak görmüyoruz, büyük bir iş birliğinin başlangıç yeri görüyoruz. Bunlardan iş, ekonomik fırsatlar doğacak belki ileride Antalya'da bir ofis kurmayı planlayacağız. Bu şekilde büyük bir adım atmış olacağız." açıklamasında bulundu.



Milyar dolarlık sektör



Joseph, ülkesi dışındaki Hint düğünlerinin bütçesinin değişiklik gösterebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu 5 milyon dolar da olabilir, milyarlarca doları da bulabilir. Hindistan'daki şirketler sadece Hintlere yönelik organizasyonlar yapmıyor. Çeşitli ülkelerden müşteriler gelip, organizasyon şirketlerimizden destek isteyebiliyorlar. Şu anda Hindistan'daki organizasyon şirketlerinin çalıştığı 40 civarında uluslararası destinasyon var. Bunların her birinde yıl boyunca en az dört organizasyon gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili bir hesap yapmam gerekirse Hindistan için bu sektör milyar dolarların üzerinde. Zamanla deneyimlerimiz, yaşadığımız örnekler, bunları müşterilerimize anlatıyor olmamız, ülkeyi daha iyi tanıtıyor olmamız, bariyeri aşmamıza yardımcı olacak. Böylelikle daha fazla müşteri zaman içerisinde tanımış ve öğrenmiş olacak çünkü Antalya, benzersiz bir destinasyon. Bunu bir yolculuk olarak görüyorum. Bu yolculuğu beraber yapacağız, heyecan verici olacak. Yakın gelecekte bu potansiyeli herkes görecek. Bütün müşterilerimize de tanıtmış olacağız."



Ortak kültürel bağların, Türk milletinin misafirperverliği, karşılıklı anlayışın kendileri için avantaj olduğunu vurgulayan Joseph, öte yandan geleneklere göre Hint düğünlerindeki masrafın kız tarafınca karşılandığını ancak bunun günümüzde değiştiğini, artık ailelerin giderleri birlikte karşıladığını söyledi.



Rixos Premium Genel Müdürü Özgür Çinkılıç da Türk turizmine önemli katkısı olacağına inandıkları etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.