Hizan Belediyesi'nde arama yapıldı

Bitlis'teki terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hizan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İhsan Uğur'un makam odasında ve belediyenin birimlerinde arama yapıldı.Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Hizan Belediyesi'ne giden İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur'un odasında ve belediye binasında arama yaptı.
Birimlerdeki bazı evrakları da inceleyen güvenlik güçleri, daha sonra binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.