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Hizan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hizan ilçesine bağlı bazı mezra ve bölgelerde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hizan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı mezra ve bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin bazı mezralarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla, 7 Haziran günü saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan'ın Kapısuyu köyü Dibek mezrası, Gayda köyünün Arpalı, Akınca ve Korigarı mezraları, Akşar köyünün A. Klavuz, Y. Klavuz, Düztepe, Çevrecik ve Pegoso mezraları, Yedikardeş Nonivon bölgesi Karaağaç mezrası, Horozdere köyü Akbaş ve Bolga mezraları, Akdik köyü Hoçinik mezrası, Pıroso Nazar mevkisinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."


Kaynak: AA
Etiketler; #hizan #sokağa çıkma yasağı #bitlis
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