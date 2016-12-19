Hizbullah'ın 2 numarası Ulusal Kanal'a konuştu

Uzun süredir sahada Suriye ordusu ile birlikte savaşan Lübnan Hizbullahı’nın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Suriye'de ilk hedefin terörden temizlenmesi olduğunu belirten Şeyh Kasım, siyasi çözümün ikinci aşamada hayata geçirileceğini söyledi. Hizbullah'ın iki numarası, "siyasi çözümün olması için Halep ve bütün Suriye’nin savunmasının kuvvetli olması gerekli" dedi.

Lübnan Hizbulahı'nın iki numaralı ismi Şeyh Naim Kasım İran'ın Başkaneti Tahran'da Ulusal Kanal özel açıklamalar yaptı. Tahran'da yapılan "30. Uluslararası İslam'da Birlik Konferansı"na katılan Şeyh Kasım, Halep zaferi ve Suriye'de siyasi çözüm konularını değerlendirdi.



Lübnan Hizbullahı'na göre Halep önemli bir başarı ancak nihali çözüm değil... Hizbullah Genel Sekreter yardımcısı Şeyh Kasım, “Halep zaferi ile Suriye’de terör örgütlerinin tamamen yok edildiği anlaşılmamalıdır” dedi. Kasım, "Halep bir bütündür. Kuzey, güney, doğu, batı, diye ayrılamaz. Halep’i tekfircilerden kurtarmak ve özgürleştirmek için büyük yardımlar ve fedakarlıklar yapıldı. Kentin kurtarılmasında Suriye müttefikleri, Suriye ordusuna hiçbir karşılık beklemeden büyük katkı sundu. Bu zafer tarihi fedakarlıklarla elde edildi bunun bilinmesini isterim" şeklinde konuştu



Şeyh Kasım, uluslararası medyanın yalan haberlerlerle Halep zaferini ve savunmasını zayıflatmayı hedeflediğini vurguldı.



Kasım, "Batı merkezli basınına baktığınız zaman Halep’in özgürleştirilmesine yardımcı olanların hedef aldığını rahatlıkla tesbit edebiliersiniz. Bu saldırılarla oradaki zaferi, savunmayı, başarıyı ve bütün olumlu gelişmeleri zayıflatmak, lekelemek istiyorlar. Medyada neredeyse her mecrada Suriye’de kalıcı çözümün siyasi çözüm olduğu ifade ediliyor. Biz de siyasi çözüm olması geretiğini düşünüyoruz. Ancak siyasi çözümün olması için Halep ve tüm Suriye’nin savunmasının çok kuvvetli olası gerekiyor" ifadelerini kullandı.







Haber - Kamera : Yakup Aslan

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