Türk Ordusu'nun göz bebeği askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 34 hafta geride kaldı. Mücadelenin merkezi olan İstanbul Beşiktaş'ta tutulan nöbette askeri okulların mutlaka açılacağı vurgulandı. Sincan ve Silivri'de yapılan 15 Temmuz yargılamaları da nöbetin gündemindeydi.

Mücadelede kararlılık vurgusu yaptılar, "askeri okullar mutlaka açılacak" dediler.



Türk Silhalı Kuvvetleri'nin bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 34. nöbet tutuldu..



İstanbul Beşiktaş meydanındaki nöbete yine çok sayıda emekli komutan ve vatandaşlardan da destek geldi..



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, "bu okullar mutlaka açılacak" dedi.



ADD Şişli Şube Başkanı Ramazan Erbey de mücadeleye destek açıklaması yaptı.



15 Temmuz darbe girişiminin ana davası da nöbetin gündemindeydi. Sincan ve Silivri'de askerlere yapılan uygulamalara tepki gösterildi. "Darbeci de olsa adil yargılayın" denildi.



Ohal Kararları ile kurulan Milli Savunma Üniversite'sine yapılan başvurular da konuşuldu.



Hıdır Hokka, üniversiteye yapılacak alımların takipçisi olacaklarını söyledi.





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