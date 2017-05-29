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Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme

FETÖ elebaşı Gülen ile eski savcı Öz'ün de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında hazırlanan Hrant Dink cinayetine ilişkin iddianamenin, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle ikinci kez iade işlemine savcılıkça yapılan itiraz kabul edildi.

Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme

Hrant Dink cinayetine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma  görevlilerinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında hazırlanan üçüncü  iddianamenin, ana davayla birleştirilme  talebiyle gönderildiği 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle ikinci kez iade işlemine  savcılıkça yapılan itiraz kabul edildi. 
 
Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame, 25 Nisan'da  ana davayla birleştirilme talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne  gönderildi. Dink cinayeti davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi,  bazı şüphelilere yönelik eylemler ve iddialara ilişkin eksiklikler bulunduğu  gerekçesiyle iddianameyi soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye 10 Mayıs'ta iade  etti.
 
Bunun üzerine savcılık, iddianameyi ele alıp ilk gönderildiğinde  şüpheli olarak yer alan ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'',  ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''kasten öldürme'' suçlarından  cezalandırılması istenen Osman Kırçalı hakkında takipsizlik kararı verdi. Ayrıca  şüpheliler Tevfik Cantürk, Önder Araz, Hüseyin Yılmaz, Cevat Eser ve Adnan Acar  hakkında eksik olan hususları da iddianameye ekleyerek yeniden gönderdi.
 
Savcılık aynı gün itiraz etti
 
İddianameyi yeniden incelemeye alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi,  bazı eksikliklerin halen giderilmediğini belirterek 26 sayfalık iade gerekçesi  hazırlayıp, iddianameyi ikinci kez 24 Mayıs'ta savcılığa geri gönderdi. Bunun  üzerine savcılık, ikinci iade kararına aynı gün itiraz etti.
 
İtirazı ilk önce kendi mahkemesi olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi  değerlendirerek, reddine karar verdi. Bunun üzerine itiraz son nihai kararı  vermek üzere bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
 
Şüpheli sayısı 50'ye düştü
 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın itirazının yasal ve  yerinde olduğunu belirterek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararının  kaldırılmasına karar verdi.
 
Bu kararla Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianame kabul  edilmiş oldu. Yeni iddianamede, şüpheli sayısı 50'ye düşerken, mahkeme heyetinin  iadesinde yer alan şüphelilere ilişkin bazı iddiaların da yeni iddianamede yer  aldığı öğrenildi.

Etiketler; #Hrant Dink #fetö #Zekeriya Öz #Fetullahçı Terör Örgütü
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