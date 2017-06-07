Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı. Yeni HSK'da daire başkanlıklarına yapılan görevlendirmeler belli oldu. HSK Başkanvekiliği görevine Mehmet Yılmaz seçilirken, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni üyeleriyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı. HSK’da görevlendirmeler belli oldu.



TBMM tarafından ilk kez seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanı Bozdağ'ın başkan ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in doğal üye olduğu yeni HSK göreve başladı.



Yapılan toplantının ardından HSK Başkanvekili ile 1 ve 2. Dairenin başkan ve üyeleri belirlendi.



Buna göre, HSK Başkanvekilliği görevine Mehmet Yılmaz seçildi. HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç olurken, 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz oldu.



HSK 1. Daire üyeleri Halil Koç, Kenan İpek, Yaşar Şimşek, Mehmet Akif Ekinci, Hüseyin Şahin ve Hamit Kocabey'den oluştu.



HSK 2. Daire üyeleri ise Mehmet Yılmaz, Alp Arslan, Mehmet Ademoğlu, Cafer Ergen, Songül Yazar, Ali Cengiz Köseoğlu oldu.



HSYK üçüncü dairenin görev ve yetkileri ise HSK 1. ve 2. Daire arasında paylaştırıldı.



ulusalkanal.com.tr