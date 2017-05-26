Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudut hattında ele geçirilen tanksavar füzeleri ve mühimmatlarına dair bilgilendirmede bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudut hattında ele geçirilen tanksavar füzeleri ve mühimmatlarına dair bilgilendirmede bulundu.



Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında teröristlerin güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanmak maksadıyla Biliç T. Hd.Bl. 3 KM güneydoğusunda silah ve mühimmat gizledikleri duyumu elde edildiği bildirildi.



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23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda, 48’inci Hd.Tug.K.lığı emir-komutasında 1 Hudut Özel Harekât Bl. ile 26 Mayıs 2017 tarihinde, elde edilen duyuma yönelik olarak söz konusu bölgede arama/tarama faaliyeti icra edildi.



Faaliyet neticesinde arazide toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat bulundu.



Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:



a. 2 adet AT-4 tanksavar füzesi,

b. 2 adet 60 mm havan,

c. 10 adet 60 mm havan mühimmatı.



ulusalkanal.com.tr

